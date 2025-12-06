Şirket Dizini
Dell Technologies
Dell Technologies Teknik Yazar Maaşlar

Dell Technologies şirketinde in India ortalama Teknik Yazar toplam tazminatı year başına ₹1.5M ile ₹2.06M arasında değişmektedir. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$18.6K - $22K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Dell Technologies şirketindeki in India Teknik Yazar pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,060,318 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dell Technologies şirketinde Teknik Yazar rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,504,928 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

