Dell Technologies şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L5 için year başına $114K ile L11 için year başına $360K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $155K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder
