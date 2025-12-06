Dell Technologies şirketinde in United States Satış tazminatı L5 için year başına $106K ile L9 için year başına $258K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $72K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
$69.8K
$67.8K
$0
$2K
L6
$150K
$142K
$5K
$3.2K
L7
$158K
$145K
$7.2K
$5.8K
L8
$252K
$177K
$10K
$64.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.