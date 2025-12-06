Şirket Dizini
Dell Technologies
Dell Technologies Satış Maaşlar

Dell Technologies şirketinde in United States Satış tazminatı L5 için year başına $106K ile L9 için year başına $258K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $72K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
$69.8K
$67.8K
$0
$2K
L6
$150K
$142K
$5K
$3.2K
L7
$158K
$145K
$7.2K
$5.8K
L8
$252K
$177K
$10K
$64.7K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

İç Satış Temsilcisi

Hesap Yöneticisi

SSS

Dell Technologies şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $292,514 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dell Technologies şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $58,000 tutarındadır.

