Dell Technologies şirketinde in United States Ürün Müdürü tazminatı I7 için year başına $117K ile E1 için year başına $645K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $230K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Şirket
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)
