Dell Technologies
Dell Technologies Yönetim Danışmanı Maaşlar

Dell Technologies şirketinde in Ireland Yönetim Danışmanı tazminatı L9 için year başına €118K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$110K - $129K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$102K$110K$129K$142K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Dell Technologies şirketindeki in Ireland Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €123,567 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dell Technologies şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €88,715 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

