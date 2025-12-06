Şirket Dizini
Dell Technologies
Dell Technologies Endüstriyel Tasarımcı Maaşlar

Dell Technologies şirketinde in Singapore ortalama Endüstriyel Tasarımcı toplam tazminatı year başına SGD 43.4K ile SGD 60.8K arasında değişmektedir. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$36.4K - $42.3K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Dell Technologies şirketindeki in Singapore Endüstriyel Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 60,774 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dell Technologies şirketinde Endüstriyel Tasarımcı rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 43,410 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

