Dell Technologies Finansal Analist Maaşlar

Dell Technologies şirketinde in United States Finansal Analist tazminatı L5 için year başına $88.2K ile L9 için year başına $158K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $81K tutarındadır. Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L5 $88.2K $83.9K $0 $4.3K L6 $124K $112K $0 $12.5K L7 $179K $132K $26.7K $20.7K L8 $ -- $ -- $ -- $ -- Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( USD ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hak Ediş Takvimi Ana 33.3 % YIL 1 33.3 % YIL 2 33.3 % YIL 3 Hisse Türü RSU Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33.3 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 33.30 % yıllık )

Hakediş programı nedir Dell Technologies ?

