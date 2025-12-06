Şirket Dizini
Dell Technologies
Dell Technologies İş Geliştirme Maaşlar

Dell Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$32K - $36.4K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$28.2K$32K$36.4K$40.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Dell Technologies şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.30% yıllık)



SSS

Dell Technologies şirketindeki in India İş Geliştirme pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,526,903 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dell Technologies şirketinde İş Geliştirme rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,480,788 tutarındadır.

