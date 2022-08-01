Şirket Dizini
Datacom
Datacom Maaşlar

Datacom'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $39,640'den üst uçta Çözüm Mimarı için $195,975'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Datacom. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $51K
İş Analisti
$99K
Müşteri Hizmetleri
$50.3K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$95.3K
Proje Yöneticisi
$84.2K
Siber Güvenlik Analisti
$39.6K
Çözüm Mimarı
$196K
Teknik Program Yöneticisi
$159K
SSS

Datacom'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $195,975 ücretle Çözüm Mimarı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Datacom'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $89,777'dır.

Diğer Kaynaklar