Şirket Dizini
Databricks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Databricks Teknik Program Müdürü Maaşlar

Databricks şirketinde in United States Teknik Program Müdürü tazminatı L4 için year başına $244K ile L5 için year başına $202K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $229K tutarındadır. Databricks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
Senior Technical Program Manager
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
Staff Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Databricks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Teknik Program Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Databricks şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $1,360,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Databricks şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $286,500 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Databricks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar