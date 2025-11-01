Şirket Dizini
Databricks
Databricks Satış Mühendisi Maaşlar

Databricks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Databricks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Databricks şirketindeki in Netherlands Satış Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €169,080 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Databricks şirketinde Satış Mühendisi rolü in Netherlands için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €125,264 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar