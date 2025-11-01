Şirket Dizini
Databricks şirketinde in United States ortalama Ortak Müdürü toplam tazminatı year başına $85.9K ile $122K arasında değişmektedir. Databricks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$97.5K - $116K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$85.9K$97.5K$116K$122K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Databricks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Databricks şirketindeki in United States Ortak Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $121,900 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Databricks şirketinde Ortak Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,860 tutarındadır.

