Databricks şirketinde in India Müşteri Hizmetleri tazminat paketi medyanı year başına ₹3.62M tutarındadır. Databricks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Medyan Paket
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹3.62M
Seviye
L5
Temel maaş
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
11 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Databricks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Databricks şirketindeki in India Müşteri Hizmetleri pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,618,448 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Databricks şirketinde Müşteri Hizmetleri rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,615,580 tutarındadır.

