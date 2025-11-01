Şirket Dizini
Databricks
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İş Operasyonları Müdürü

  • Tüm İş Operasyonları Müdürü Maaşları

Databricks İş Operasyonları Müdürü Maaşlar

Databricks şirketinde İş Operasyonları Müdürü tazminatı L6 için year başına $235K tutarındadır. Databricks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$196K - $237K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$181K$196K$237K$252K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Databricks şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İş Operasyonları Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Databricks şirketindeki İş Operasyonları Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $252,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Databricks şirketinde İş Operasyonları Müdürü rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,525 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Databricks için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar