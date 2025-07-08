Şirket Dizini
DASA
DASA Maaşlar

DASA şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $7,744 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $100,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: DASA. Son güncellenme: 10/17/2025

Muhasebeci
$79.7K
İdari Asistan
$7.7K
Veri Bilimci
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Yazılım Mühendisi
$101K
SSS

DASA şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $100,500 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
DASA şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $34,334 tutarındadır.

