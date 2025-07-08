DASA Maaşlar

DASA şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $7,744 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $100,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: DASA . Son güncellenme: 10/17/2025