Dar Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Cairo konumunda

Dar Group şirketinde in Greater Cairo ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına EGP 244K ile EGP 340K arasında değişmektedir. Dar Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

EGP 261K - EGP 308K
Egypt
Yaygın Aralık
Olası Aralık
EGP 244KEGP 261KEGP 308KEGP 340K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Dar Group?

SSS

Dar Group şirketindeki in Greater Cairo Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam EGP 339,567 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Dar Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Cairo için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat EGP 243,792 tutarındadır.

