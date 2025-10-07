Şirket Dizini
D2L
D2L Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi Maaşlar

D2L şirketinde in Canada Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$102K tutarındadır. D2L şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$102K
Seviye
L3
Temel maaş
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir D2L?

CA$225K

En Son Maaş Başvuruları
SSS

D2L şirketindeki in Canada Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$145,664 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
D2L şirketinde Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$101,554 tutarındadır.

