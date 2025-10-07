D2L şirketinde in Waterloo Region Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına CA$94.7K ile L4 için year başına CA$143K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Waterloo Region medyanı CA$104K tutarındadır. D2L şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
