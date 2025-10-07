D2L şirketinde in Canada Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına CA$71.7K ile L4 için year başına CA$143K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$97.8K tutarındadır. D2L şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
