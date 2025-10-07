Şirket Dizini
CyberArk
  • Çözüm Mimarı

  • Cloud Security Architect

  • Israel

CyberArk Cloud Security Architect Maaşlar Israel konumunda

CyberArk şirketinde in Israel ortalama Cloud Security Architect toplam tazminatı year başına ₪246K ile ₪359K arasında değişmektedir. CyberArk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

CyberArk şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

CyberArk şirketindeki in Israel Cloud Security Architect pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪304,234 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CyberArk şirketinde Cloud Security Architect rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪161,112 tutarındadır.

