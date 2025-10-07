Şirket Dizini
CyberArk
CyberArk DevOps Mühendisi Maaşlar Israel konumunda

CyberArk şirketinde in Israel DevOps Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪203K tutarındadır. CyberArk şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Yıllık toplam
₪203K
Seviye
L4
Temel maaş
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Prim
₪9.3K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CyberArk?

₪160K

En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

CyberArk şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)



SSS

CyberArk şirketindeki in Israel DevOps Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪431,991 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CyberArk şirketinde DevOps Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪174,715 tutarındadır.

