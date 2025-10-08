Şirket Dizini
CVS Health
CVS Health Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar New York City Area konumunda

CVS Health şirketinde in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $122K ile L3 için year başına $138K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $140K tutarındadır. CVS Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L1
Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
Senior Software Engineer I
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
Senior Software Engineer II
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir CVS Health?

SSS

CVS Health şirketindeki in New York City Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $172,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CVS Health şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $131,125 tutarındadır.

