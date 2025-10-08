CVS Health şirketinde in Greater Boston Area Health Informatics tazminatı Data Scientist için year başına $134K ile Lead Data Scientist için year başına $217K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Boston Area medyanı $202K tutarındadır. CVS Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/8/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
