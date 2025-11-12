Cvent şirketinde in United States Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi tazminatı Lead Software Engineer için year başına $164K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $161K tutarındadır. Cvent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
