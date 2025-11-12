Cvent şirketinde in United States Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $105K ile Lead Software Engineer için year başına $163K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $114K tutarındadır. Cvent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
