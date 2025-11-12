Cvent şirketinde in Northern Virginia Washington DC Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $106K ile Lead Software Engineer için year başına $157K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Northern Virginia Washington DC medyanı $108K tutarındadır. Cvent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
