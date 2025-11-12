Şirket Dizini
Cvent Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Cvent şirketinde in Northern Virginia Washington DC Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $106K ile Lead Software Engineer için year başına $157K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Northern Virginia Washington DC medyanı $108K tutarındadır. Cvent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025

Ortalama Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Cvent?

SSS

Cvent şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $164,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cvent şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $109,000 tutarındadır.

