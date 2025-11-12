Cvent şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına ₹1.95M ile Senior Software Engineer için year başına ₹3.25M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.81M tutarındadır. Cvent şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/12/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.95M
₹1.74M
₹69.9K
₹145K
Senior Software Engineer
₹3.25M
₹2.77M
₹0
₹486K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
