Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Maaşlar

Cushman & Wakefield'nin maaş aralığı, alt uçta İş Geliştirme için yıllık toplam ücrette $16,850'den üst uçta Satış için $278,600'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Cushman & Wakefield. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Muhasebeci
Median $60K
Finansal Analist
Median $87.2K
Proje Yöneticisi
Median $80K

İş Analisti
$27.5K
İş Geliştirme
$16.8K
Veri Analisti
$75.2K
Veri Bilimcisi
$118K
Hukuk
$239K
Pazarlama
$92K
MEP Mühendisi
$128K
Emlak Yöneticisi
$122K
Satış
$279K
Yazılım Mühendisi
$186K
Teknik Program Yöneticisi
$143K
SSS

Cushman & Wakefield'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $278,600 ücretle Satış at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Cushman & Wakefield'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $104,819'dır.

Diğer Kaynaklar