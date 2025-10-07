Şirket Dizini
Cubic Telecom
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

Cubic Telecom Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Cubic Telecom şirketinde in Ireland Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €57K tutarındadır. Cubic Telecom şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Medyan Paket
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Yıllık toplam
€57K
Seviye
L1
Temel maaş
€57K
Stock (/yr)
€0
Prim
€0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
SSS

Cubic Telecom şirketindeki in Ireland Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €88,863 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cubic Telecom şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €56,972 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar