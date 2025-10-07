Cruise şirketinde in San Francisco Bay Area Sistem Mühendisi tazminatı L3 için year başına $160K ile L5 için year başına $309K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $300K tutarındadır. Cruise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
$160K
$139K
$0
$20.7K
L4
$322K
$178K
$107K
$37K
L5
$309K
$200K
$92K
$16.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Cruise şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.