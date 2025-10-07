Cruise şirketinde in United States Sistem Mühendisi tazminatı L3 için year başına $165K ile L6 için year başına $520K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $330K tutarındadır. Cruise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Cruise şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.