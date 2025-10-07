Cruise şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $255K ile L6 için year başına $710K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $362K tutarındadır. Cruise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
$710K
$263K
$349K
$98.8K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Cruise şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.