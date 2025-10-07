Şirket Dizini
Cruise Backend Yazılım Mühendisi Maaşlar

Cruise şirketinde in United States Backend Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $255K ile L6 için year başına $710K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $362K tutarındadır. Cruise şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
L3
Software Engineer(Giriş Seviyesi)
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
Senior Software Engineer I
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
Senior Software Engineer II
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
Staff Software Engineer
$710K
$263K
$349K
$98.8K
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Cruise şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



SSS

Cruise şirketindeki in United States Backend Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $710,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cruise şirketinde Backend Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $328,000 tutarındadır.

