Şirket Dizini
Crossover Health
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Crossover Health Maaşlar

Crossover Health'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $39,322'den üst uçta Ürün Tasarımcısı için $154,350'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Crossover Health. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $145K
Müşteri Hizmetleri
$39.3K
Pazarlama
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ürün Tasarımcısı
$154K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Den högst betalande rollen som rapporterats på Crossover Health är Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $154,350. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Crossover Health är $127,723.

Öne Çıkan İşler

    Crossover Health için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Tesla
  • Uber
  • Square
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar