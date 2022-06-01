Şirket Dizini
Critical Mass
Critical Mass Maaşlar

Critical Mass şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $20,895 toplam tazminattan üst seviyede İK Uzmanı için $167,160 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $50.8K
Pazarlama
Median $68K
Ürün Tasarımcısı
Median $69.4K

İş Analisti
$44.1K
Veri Bilimi Müdürü
$162K
Veri Bilimci
$20.9K
İK Uzmanı
$167K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$87.4K
SSS

The highest paying role reported at Critical Mass is İK Uzmanı at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $167,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Critical Mass is $68,717.

