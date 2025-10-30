Şirket Dizini
CRISIL
CRISIL şirketinde in India Finansal Analist tazminat paketi medyanı year başına ₹1.09M tutarındadır. CRISIL şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Yıllık toplam
₹1.09M
Seviye
L01
Temel maaş
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹99K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir CRISIL?
En Son Maaş Başvuruları
CRISIL şirketindeki in India Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,800,538 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
CRISIL şirketinde Finansal Analist rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,089,361 tutarındadır.

