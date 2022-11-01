Şirket Dizini
CRISIL
CRISIL Maaşlar

CRISIL'nin maaş aralığı, alt uçta İş Geliştirme için yıllık toplam ücrette $6,121'den üst uçta Siber Güvenlik Analisti için $48,765'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CRISIL. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Finansal Analist
Median $12.6K
İş Analisti
$12.7K
İş Geliştirme
$6.1K

Yatırım Bankacısı
$20.3K
Siber Güvenlik Analisti
$48.8K
Çözüm Mimarı
$48.6K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

CRISIL'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $48,765 ücretle Siber Güvenlik Analisti at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CRISIL'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $16,462'dır.

