CrimsonLogic Maaşlar

CrimsonLogic'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Analisti için yıllık toplam ücrette $57,900'den üst uçta Ürün Yöneticisi için $77,723'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. CrimsonLogic. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $62.8K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
$57.9K
Ürün Yöneticisi
$77.7K

SSS

Die am besten bezahlte Rolle, die bei CrimsonLogic gemeldet wurde, ist Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $77,723. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei CrimsonLogic gemeldet wurde, beträgt $62,819.

