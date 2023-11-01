Şirket Dizini
Crimson Education Maaşlar

Crimson Education'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $49,750'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $298,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Crimson Education. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

İş Analisti
$54.8K
İş Geliştirme
$65.7K
Yatırım Bankacısı
$299K

Yönetim Danışmanı
$66.7K
Proje Yöneticisi
$49.8K
Teknik Yazar
$73.2K
SSS

Crimson Education'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 ücretle Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Crimson Education'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $66,168'dır.

