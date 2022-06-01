Şirket Dizini
Cricut
Cricut Maaşlar

Cricut şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $109,450 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $266,325 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Cricut. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K
Veri Analisti
$109K
Veri Bilimi Müdürü
$266K

Veri Bilimci
$118K
Pazarlama
$115K
Ürün Tasarımcısı
$141K
Ürün Müdürü
$190K
SSS

The highest paying role reported at Cricut is Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $266,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cricut is $141,290.

