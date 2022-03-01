Şirket Dizini
Crexi
Crexi Maaşlar

Crexi şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $1,283,908 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Crexi. Son güncellenme: 9/3/2025

$160K

Veri Analisti
$118K
Ürün Tasarımcısı
$167K
Ürün Müdürü
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Satış
$101K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$221K
SSS

Crexi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $1,283,908 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Crexi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $167,160 tutarındadır.

