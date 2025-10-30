Şirket Dizini
Cresta
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İşe Alım Uzmanı

  • Tüm İşe Alım Uzmanı Maaşları

Cresta İşe Alım Uzmanı Maaşlar

Cresta şirketinde in Canada İşe Alım Uzmanı tazminat paketi medyanı year başına CA$396K tutarındadır. Cresta şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Medyan Paket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$396K
Seviye
L3
Temel maaş
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Prim
CA$0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Cresta şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İşe Alım Uzmanı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Cresta şirketindeki in Canada İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$406,298 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Cresta şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$395,824 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Cresta için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar