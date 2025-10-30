Şirket Dizini
Creed Interactive
Creed Interactive Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Creed Interactive şirketinde in United States ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına $82K ile $117K arasında değişmektedir. Creed Interactive şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$94K - $110K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$82K$94K$110K$117K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Creed Interactive?

SSS

Creed Interactive şirketindeki in United States Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $117,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Creed Interactive şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $82,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar