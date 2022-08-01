Şirket Dizini
Convr
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
En İyi Görüşler
  • Convr hakkında başkaları için faydalı olabilecek benzersiz bir şey paylaşın (örn. mülakat ipuçları, takım seçimi, özgün kültür, vb).
    • Hakkında

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    Website
    2016
    Kuruluş Yılı
    60
    Çalışan Sayısı
    $10M-$50M
    Tahmini Gelir
    Merkez Ofis

    Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

    Doğrulanmış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

    Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

    Öne Çıkan İş İlanları

      Convr için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

    İlgili Şirketler

    • Spotify
    • Uber
    • Coinbase
    • SoFi
    • Dropbox
    • Tüm şirketleri gör ➜

    Diğer Kaynaklar