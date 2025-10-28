Şirket Dizini
Contract Services
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Contract Services Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Contract Services şirketinde in Argentina ortalama Ürün Tasarımcısı toplam tazminatı year başına ARS 39.94M ile ARS 54.51M arasında değişmektedir. Contract Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

ARS 42.76M - ARS 51.69M
Argentina
Yaygın Aralık
Olası Aralık
ARS 39.94MARS 42.76MARS 51.69MARS 54.51M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Ürün Tasarımcısı maaş bilgisis için Contract Services kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+ARS 75.71M
Robinhood logo
+ARS 116.17M
Stripe logo
+ARS 26.11M
Datadog logo
+ARS 45.68M
Verily logo
+ARS 28.72M
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Contract Services?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Ürün Tasarımcısı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Contract Services şirketindeki in Argentina Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ARS 54,507,699 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Contract Services şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in Argentina için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ARS 39,940,987 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Contract Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Tesla
  • SoFi
  • Uber
  • Pinterest
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar