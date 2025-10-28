Continental şirketinde in Singapore ortalama Teknik Yazar toplam tazminatı year başına SGD 58.1K ile SGD 79.6K arasında değişmektedir. Continental şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Ortalama Toplam Tazminat
