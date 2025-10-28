Şirket Dizini
Continental
Continental şirketinde in Germany ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına €72.9K ile €99.5K arasında değişmektedir. Continental şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€78K - €94.3K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€72.9K€78K€94.3K€99.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Continental?

SSS

Continental şirketindeki in Germany Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €99,486 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Continental şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €72,899 tutarındadır.

