Continental şirketinde in Hungary Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına HUF 15.17M ile Senior Software Engineer için year başına HUF 19.75M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Hungary medyanı HUF 16.75M tutarındadır. Continental şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Kariyer seviyeleri nelerdir Continental?

SSS

Continental şirketindeki in Hungary Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HUF 23,500,421 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Continental şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Hungary için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HUF 16,750,059 tutarındadır.

