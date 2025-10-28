Şirket Dizini
Continental
Continental Ürün Müdürü Maaşlar

Continental şirketinde in Germany Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına €78.1K tutarındadır. Continental şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Yıllık toplam
€78.1K
Seviye
E13
Temel maaş
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Prim
€1.3K
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Continental şirketindeki in Germany Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €104,214 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Continental şirketinde Ürün Müdürü rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €76,777 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar