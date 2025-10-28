Şirket Dizini
Continental
Continental Veri Analisti Maaşlar

Continental şirketinde in United States ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $60.8K ile $88.5K arasında değişmektedir. Continental şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$69.8K - $79.5K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$60.8K$69.8K$79.5K$88.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Continental?

SSS

Continental şirketindeki in United States Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $88,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Continental şirketinde Veri Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $60,750 tutarındadır.

